شاهد.. مباراة بشكتاش وسلوفان براتيسلافا في الدوري الاوروبي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضد نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، والتي تنطلق في الثامنة مساء على ملعب فودافون أرينا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
يدخل بشكتاش المباراة باحثًا عن تحقيق إنتصاره الأولبدور المجموعات، لحفظ ماء الوجه بعد توديع البطولة، فالفريق التركي فشل في الأربع جولات الماضية في تحقيق أي إنتصار حيث خسرها كلها ليتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.
ويخوض بشكتاش اللقاء كتحصيل حاصل بعد وداع البطولة، وإن كان الفريق سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية
وستكون المباراة ثأرية بالنسبة لبشكتاش الذي تلقى هزيمة درامية من براتيسلافا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات.
فبعد أن كان الفريق التركي متقدم بهدفين مقابل هدف، تمكن الفريق السلوفاكي من التعادل ثم الفوز بهدفين متتاليين في الوقت القاتل من المباراة.
ويحتل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الحادية عشر برصيد 4 نقاط.
مشاهدة مباراة بشكتاش وسلوفان براتيسلافا
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