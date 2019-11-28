مؤتمر صحفي لميتشو صباح الجمعة

يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو. للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو. بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء غدٍ ويحضره أحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ويواجه الزمالك فريق مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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