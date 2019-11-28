تقسيمة في ختام مران الزمالك اليوم

اختتم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو مران الفريق اليوم في الكونغو بتقسيمة في منتصف الملعب. منتصف الملعب. وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين وظهرت حالة حماس شديدة بين فريقين أحدهما بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا والآخر بقيادة حمدي النقاز. فريقين أحدهما بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا والآخر بقيادة حمدي النقاز. ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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