ظهر ثلاثي حراس المرمي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بصورة رائعة خلال التدريبالتكتيكي الذي أشرف عليه الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.
وذلك بعد تصديهم للعرضيات والتسديداتمن خارج وداخل منطقة الجزاء، حيث نال الثلاثي إشادة من مدرب الحراس دراجان.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر حراس مرمى الزمالك يتألقون في المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.