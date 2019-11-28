حراس مرمى الزمالك يتألقون في المران

ظهر ثلاثي حراس المرمي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بصورة رائعة خلال التدريب التكتيكي الذي أشرف عليه الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك. التكتيكي الذي أشرف عليه الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك. وذلك بعد تصديهم للعرضيات والتسديدات من خارج وداخل منطقة الجزاء، حيث نال الثلاثي إشادة من مدرب الحراس دراجان. من خارج وداخل منطقة الجزاء، حيث نال الثلاثي إشادة من مدرب الحراس دراجان. ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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