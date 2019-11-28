وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد المصرى للهجن

التقي اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، وسالم عياد مدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء مناقشة وضع رياضة الهجن على

كافة المستويات وكيفية تطوير ونشر رياضة الهجن وتوسيع قاعدة ممارستها بمصر.

وأكد وزير الرياضة على دعمه الكامل، لاتحاد الهجن المصري، ورياضة الهجن، من أجل توسيع انتشارها

والتعريف بها داخل المجتمع المصري لزيادة شعبيتها وفعالياتها .

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للهجن بدور وزارة الرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على اهتمامه برياضة الهجن داخل مصر، ودعمها بشكل كامل، من أجل تقديم الرياضة للعالم بصورة تليق بسمعة مصر التنافسية وقوتها الناعمة في شتي المجالات.

