من جديد.. لوكاكو يتعرض لهتافات عنصرية في مباراة سلافيا براج وإنتر ميلان

طالب روميلو لوكاكو من الاتحاد الأوروبي لكرة لقدم باتخاذ إجراء ضد تعرضه لهتافات عنصرية من جانب الجماهير في مواجهة سلافيا براج وإنتر ميلان والتي انتهت أمس بنتيجة 3-1.

تعرض مهاجم مانشستر يونايتد السابق لهتافات من جانب الجماهير وذلك عقب تسجيله هدفًا تم إلغاءه بواسطة تقنية حكم الفيديو "الفار".

بالطبع لم يعجب لوكاكو الطريقة التي عامله بها جماهير سلافيا براج، وعقب المباراة علق هذا

الأمر في تصريحات تلفزيونية قائلًا "لقد قام بذلك كل الاستاد، ولقد قلت أن هذه المرة الأخيرة التي ساصمت فيها حينما كنت مع المنتخب البلجيكي، والآن على اليويفا أن يفعل شيئًا حيال ذلك، لأن مثل هذه الأشياء في الملاعب غير صحيحة".

وأكمل "اليوم هذا الأمر حدث مرتين وهذا ليس بالأمر الجيد نحن

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في عام 2019 وهناك لاعبين عدة من جنسيات مختلفة، وعندما يكون هناك أشخاصًا سيئين في الملعب يكون هذا مثالًا غير جيد للأطفال".

وواصل "آمل أن يتخذ اليويفا موقفًا حيال ذلك لأن الاستاد كله هتف حينما سجل لوتارو مارتينيز الهدف الأول وهذا ليس جيدًا بالنسبة للذين يشاهدون المباراة".

يحتل الإنتر المركز الثاني بالمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، أما برشلونة فيأتي في المركز الأول بـ 11 نقطة.