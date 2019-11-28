إنبي يحتفل بنجم المنتخب الأوليمبي أسامة جلال

نظم نادي إنبي احتفالية كبرى للاعب الفريق الكروي الأول والمنتخب الأوليمبي أسامة جلال بحضور المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب زكريا السيد رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة. وباقي أعضاء مجلس الإدارة. حضر الاحتفالية جهاز الفريق وجميع اللاعبين ،وفي كلمة مقتضبة لرئيس الشركة أفاد سيادته أن مساهمة أسامة جلال مع المنتخب الأوليمبي أسعدت الجميع وأنه سيداوم علي متابعة الفريق. أسامة جلال مع المنتخب الأوليمبي أسعدت الجميع وأنه سيداوم علي متابعة الفريق. بينما هنأ رئيس النادي المحاسب زكريا السيد، لاعبي الفريق بالفوز علي الزمالك ، وطالبهم بأهمية تحسين نتائج الفريق وبذل المزيد من الجهد.

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