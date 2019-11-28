تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإف سي أستانا والتي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب مونايتباسوفا في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم . مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم . ومن القرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 5:50 مساءً بتوقيت مصر الـ 6:50 مساءً بتوقيت تمام الساعة الـ 5:50 مساءً بتوقيت مصر الـ 6:50 مساءً بتوقيت السعودية وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي . مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإف سي أستانا الآن في الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.