تونس الأول عربيًا في تصنيف “فيفا ” الشهري

تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الشهري للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، بإحتلاله المركز الـ 27 عالميًا، كما قفزت الكويت 9 مراكز لتصل للمركز 147 في أفضل صعود للمنتخبات العربية.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيًا والـ 35 عالميًا، بعدما قفز ثلاث مراكز في التصنيف الجديد، والمغربي الثالث عربيًا والـ 43 عالميًا، ومصر الرابع عربيًا والـ 51 عالميًا، وقطر الخامس عربيًا والـ 55 عالميًا.

وفي القارة السمراء، جاء المنتخب السنغالي في الصدارة الأفريقية والمركز العشرين عالميًا، وتونس الثاني، ونيجيريا الثالث والـ 31 عالميًا ثم الجزائر رابعاً والمغرب خامسًا.

وفي القارة الآسيوية، تصدرت اليابان الترتيب على مستوى القارة في المركز الـ 28 عالميًا، وإيران الثانية والـ 33 عالميًا، وكوريا الجنوبية الثالث والـ 41 عالميًا، ثم أستراليا رابعًا في المركز الـ 42، وقطر خامسًا.

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وفي القارة الأوروبية، صعدت تركيا ثلاث مراكز لتصل للمركز الـ 29 عالميًا، وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى في القارة، بلجيكا في الصدارة (الأولى عالميًا)، فرنسا (الثانية عالميًا)، ثم إنجلترا (الرابعة عالميًا)، وكرواتيا (السادسة عالميًا) ثم البرتغال خلفها بمركز واحد.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى قارة أمريكا الجنوبية، البرازيل ثم أوروغواي، ثم الأرجنتين وبعدها كولومبيا، وأخيرًا تشيلي.

أما ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى قارة أمريكا الشمالية، فكان كالآتي: المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كوستاريكا، وبعدها جامايكا، وأخيرًا هندوراس.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأولى على مستوى العالم، بلجيكا ثم فرنسا ثم البرازيل وبعدها إنجلترا ثم أوروغواي ثم كرواتيا وتليها البرتغال ثم إسبانيا ثم الأرجنتين، والعاشر كولومبيا.