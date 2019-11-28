مدرب اليمن: الخسارة أمام الإمارات تجعل مباراة قطر صعبة للغاية

قال سامي النعاش المدير الفني للمنتخب اليمني لكرة القدم، الخميس، إن خسارة فريقه لمباراته الأولى أمام الإمارات والهزيمة التي لحقت بقطر أمام العراق هي ما تجعل مواجهتهما في غاية الصعوبة.

ويلتقي المنتخب اليمني مع نظيره القطري مستضيف (خليجي 24) غدًا الجمعة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة قال، “تنتظرنا مباراة في غاية الصعوبة بسبب خسارة الفريقين لمواجهتي الإفتتاح، أتمنى أن يكون الفريق في أفضل صورة والمدافعون أكثر تركيزًا، ونتوقع أن يبادر المنتخب المضيف بالهجوم لهذا أتمنى أن لا نرتكب أي أخطاء دفاعية”.

وأوضح، “منذ بطولة غرب آسيا والمستوى يتفاوت من مرحلة لأخرى، الحضور البدني والذهني على حد سواء هو من يقود أي فريق لتقديم أفضل صورة، نأمل أن نقدم مستوى جيد أمام قطر”.