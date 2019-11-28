مدرب النصر السعودي يطلب تدعيم خط الوسط

ذكرت تقارير صحفيه سعودية اليوم الخميس أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(الدوري السعودي للمحترفين)، أوصى إدارة النادي بتدعيم فريقه بصفقات محلية في مركز الوسط مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الخميس ، أن “فيتوريا أبدى احتياجه للاعبين يجيدون اللعب على الأطراف”.

وشرح البرتغالي فيتوريا لمسؤولي النصر أن فترة التوقف كانت سببا رئيسا في الخسارة أمام الوحدة صفر / 1 في الدوري المحلي.

وكشفت تقارير صحفية أن فيتوريا قد يدفع بلاعبه عبد الفتاح آدم، مهاجم الفريق، أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في المباراة الودية بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن برنامج الإستعدادات خلال المعسكر الحالي في جبل علي بالإمارات.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، نقلا عن مصادر خاصة، فإن فيتوريا وضع عبد الفتاح آدم ضمن حساباته في هذه المواجهة الودية، من أجل الإطمئنان على جاهزيته، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية قبل إنطلاقة الموسم الجاري والتي غاب على إثرها عن جميع مباريات الفريق الماضية.

وعاد عبدالفتاح آدم أخيراً للتدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب دام لـ 98 يوماً، وذلك منذ تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا في التاسع من غسطس الماضي.

ونشر عبد الفتاح آدم صورًا له أخيرًا في تدريبات النصر، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، ليؤكد إستعداده بقوة للعودة إلى المباريات.

وكان الفريق بدأ تدريباته، أمس، في معسكر جبل علي بعد ساعات من وصوله دبي.