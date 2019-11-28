قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة

يخوض برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين اول اختبار حقيقي في الدوري الاسباني لكرة القدم الأحد، عندما يحل على اتلتيكو مدريد في ختام المرحلة الخامسة عشرة.

بالتساوي مع غريمه الازلي ريال مدريد، يتصدر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه اهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام اتلتيك بلباو إفتتاحاً ثم غرناطة وليفانتي.

لكن قدرة الفريق الكاتالوني على اجتراح إنتصارات اضافية مقارنة مع اربعة تعادلات لريال، وضعت الفريقين على مسافة واحدة، وبفارق نقطة عن إشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

وفيما كان اتلتيكو مدريد وصيفاً للموسمين الماضيين، الا ان فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تأخر الى المركز الرابع كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها سبعة حتى الآن، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا الحادي عشر.

وأتلتيكو مدريد هو الأقل بخسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.

وتخوض الاندية الاسبانية المرحلة الخامسة عشرة بعد جولة نارية لانديتها في دوري أبطال أوروبا.

فقد فرط ريال مدريد بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، اذ تقدم بهدفي مهاجمه الفرنسي المتألق راهنا كريم بنزيمة قبل ان يعادل سان جرمان 2-2، ويلحق الملكي بالباريسي الى ثمن النهائي.

ويغيب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي ادين هازرد لأصابته بكاحل قدمه اليمنى ضد سان جرمان.

وجاءت إصابة هازار قبل ثلاثة اسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محلياً، ما يرسم علامة إستفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

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وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة “انها اكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حاداً. هذا كُل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي”.

بدوره سقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الايطالي صفر-1، ليتعرض لخسارة ثانية توالياً وينتظر الجولة الأخيرة ليضمن تأهله، اذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الالماني.

وقال مدربه سيميوني “يجب ان نتطور ونعمل بصبر. امام غرناطة (1-1) قدمنا مباراة كاملة، الشوط الثاني امام إسبانيول (3-1) كان جيداً ايضاً. لكن لا نترجم سيطرتنا بالاهداف”.

وكانت نتيجة برشلونة الأفضل في المسابقة القارية، اذ فاز على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته.

وقال المدرب ارنستو فالفيردي الذي يواجه ضغوطات كبيرة لتراجع مستوى فريقه “كنا في اصعب مجموعة ونحن نتصدرها لذا نحن سعداء. كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا اثبات ذلك. كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات اخرى لم نكن موفقين. الفريق يقاتل دوما…”.

وتألق في صفوفه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الـ700 في صفوفه.

وتبدو ارقام ميسي (32 عاما) مذهلة كالعادة، اذ سجل فيها 613 هدفا و237 تمريرة حاسمة، بينها 427 هدفا في الدوري المحلي و114 هدفا في دوري الابطال و51 هدفا في كاس الملك.

كما كان فالنسيا عقريباً من تحقيق الفوز على تشلسي الإنجليزي، لكنه أكتفى بالتعادل على أرضه 2-2 وتأجيل إمكانية تأهله إلى الجولة الأخيرة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة سليتا فيغو الثامن عشر وضيفه بلد الوليد الرابع عشر.