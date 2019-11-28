“بي إن سبورت” تحصل على حقوق البث الحصري للنسختين المقبلتين لمونديال الأندية

أعلنت مجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية وشركة “دينتسو”، اليوم الخميس بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توقيع إتفاقية لمدة عامين ستحصل بموجبها الشبكة التليفزيونية القطرية على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد وستُبث مباشرة وحصرياً على قنوات “بي إن سبورت” ليتابعها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

ويتنافس في كأس العالم للأندية فيها أبطال كل قارة، بما فيها أوروبا (ليفربول) وأميركا الجنوبية (فلامنجو) وأميركا الوسطى (مونتيري) وإفريقيا (الترجي التونسي) وأوقيانوسيا (هيينجين سبورت) وآسيا (الهلال السعودي) وبطل دوري البلد المضيف )السد القطري).

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وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر في ثلاثة ملاعب مختلفة، منها استاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي. كما سيستضيف هذان الملعبان مباريات بطولة كأس العالم بعد ثلاث سنوات من الآن مما يمنح جماهير كرة القدم حول العالم فرصة مشاهدة هذه الملاعب المتميزة. وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية: “نحن سعداء جداً بالحصول على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا يؤكد التزامنا ببث أفضل المنافسات الرياضية في العالم. وبفضل ما نتميز به من استوديوهات ومرافق عالمية المستوى في الدوحة إلى جانب مجموعة متألقة من المواهب والموظفين المتمرّسين، تفخر “بي إن سبورت” ببث هذه البطولة الدولية المرموقة لأندية كرة القدم لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة”.

ومن جهته قال سيمون توماس، مدير الشؤون التجارية بالفيفا: “نحن سعداء بأنضمام مجموعة “بي إن سبورت” إلينا وحصولها على حقوق بث الدورتين المقبلتين لبطولة كأس العالم للأندية، فهي تعتبر بالفعل من أهم شركاء البث لدى الفيفا، إذ أنها قناة البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 وتنتشر بشكل لا يضاهى في المنطقة التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية في العالم. نشكر “بي إن سبورت” على ألتزامها ونتطلع لمواصلة شراكتنا القيمة”.

وتعمل مجموعة “بي إن سبورت” في 43 دولة حول العالم من بينها 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.