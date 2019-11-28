اونلاين | YALLAKORA أونلاين bein SPORT: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YALLAKORA أونلاين bein SPORT: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة أف سى أستانا ضد مانشستر يونايتد فى تمام الساعة السادسة إلا عشر دقايق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب " مونايتباسوفا"، فى مدينة أستانا.

مشاهدة مباراة إف سى أستانا ومانشستر يونايتد بث مباشر الان 28-11-2019- فى بطولة الدورى الاوروبى 2019/2020

من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور انطلاقها فى موعدها المحدد عبر قناة "BEIN SPORT 1 HD " بتعلق صوتى "خالد الحدي".

Advertisements

مشاهدة مباراة إف سى أستانا ومانشستر يونايتد بث مباشر

مشاهدة مباراة إف سى أستانا ومانشستر يونايتد بث مباشر الان 28-11-2019 فى بطولة الدورى الاوروبى 2019/2020

بث مباشر إف سى أستانا ضد مانشستر يونايتد فى بطولة الدورى الاوروبي، خاض إف سى أستانا حتى الان اربع مباريات حتى الان لم يحالفه الحظ كى يفوز أو يتعادل فى أى مباراة منهم، ويظل فى المركز الرابع فى مجموعته بدون ولا نقطة.