اونلاين | «كورة لايف Reds» TODAY bein مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستانا بث مباشر يلا شووت FILGOAL رابط ماتش مانشستر يونايتد PL

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في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق إف سي أستانا الكازخستاني اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر.. وننشر لكم البث المباشر للمباراة.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء اليوم وهو في المركز الأول بترتيب المجموعة الثانية عشر برصيد 10 نقاط من 4 مواجهات خاضها وضمن الصعود للدور الستة عشر.

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ويسعى فريق مانشستر يونايتد اليوم إلى تحقيق الفوز لمواصلة استعادة الثقة مرة أخرى في الفريق بعد تعثره في مباريات الدوري الإنجليزي ومصالحة جماهيره.

وننشر لكم اليوم بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإف سي أستانا في الدوري الأوروبي.

كما يدخل فريق إف سي أستانا الكازخستاني اللقاء وهو في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط ويسعى لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة بعدما فقد أمله في الصعود لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.