اونلاين | بين سبورت -beIN SPORT مشاهدة مانشستر يونايتد واستانا بث مباشر bein SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مانشستر يونايتد

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يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الكازاخستاني أستانا، مساء اليوم الخميس، الموافق 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من :- ” مانشستر يونايتد الإنجليزي – أستانا الكازاخستاني – ألكمار الهولندي – بارتيزان الصربي “.

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وكانت المباراة الأولي التي جمعت الفريقين في دور المجموعات انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف سجله جرينوود، علي ملعب أولد ترافورد ، معقل الشياطين الحمر.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل الفريق الكازاخستاني المجموعة بدون نقاط.