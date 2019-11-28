اونلاين | أونلاين YALLA kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واستاناHD بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش اليونايتد beIN LIVE

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يلتقي فريق FC Astana مع نظيره Manchester United، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأف سي أستانا بث مباشر في اللقاء المقرر له اليوم الخميس على استاد مونايتباسوفا ضمن مبارايت الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يتطلع لتأمين الصدارة

يسعى فريق مانشستر يونايتد في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز الرابع له في الدوري الاوروبي وتأمين المركز الأول بعدما ضمن الفريق الإنجليزي التأهل لدور الـ32 من البطولة الأوروبية بعدما حصد 10 نقاط من أصل 12 نقطة حيث حقق الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ولم يتذوق مرارة الهزيمة في أي مباراة، وأحرز 5 أهداف ولم تتلقى شباكه أي أهدا كأقوى دفاعات المجموعة.

مانشستر يونايتد يعاني في الفترة الأخيرة من حالة فقدان للتوازن على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي والتي كان أخرها التعثر والتعادل أمام شفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهم مما ترتب عليه تراجع ترتيب الشياطين الحمر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والابتعاد عن صراع الصدارة الذي يشهد منافسة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي.

المدرب النرويحي سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد استقر على خوض مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة بارتيزان بلجراد الصربي ولا سيما وأن الفريق قدم مباراة جيدة واستطاع الانتصار بثلاثية دون رد وحسم بطاقة التأهل للدور الـ32 من البطولة الأوروبية.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إف سي أستانا

في حراسة المرمى : سيرخيو روميرو.

في خط الدفاع : فيل جونز ، هاري ماجواير ، ماركوس روخو.

في خط الوسط : ويليامز ، آرون وان بيساكا ، جارنر ، سكوت مكتوميناي ، خوان ماتا.

في خط الهجوم : جيسي لينجارد و أنطوني مارسيال.

إف سي أستانا يتطلع للثأر من مانشستر يونايتد

وعلى الجانب الاخر إف سي أستانا لقاء اليوم متسلحا بعاملي الأرض والجمههور من أجل الثأر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام العملاق الإنجليزي في لقاء الدور الأول من دور المجموعات، فريق إف سي أستانا يقع في المرتبة الأخيرة بدون رصيد من النقاط بعدما تلقى الهزيمة في أول 4 مباريات شارك فيها الفريق بدور المجموعات للبطولة الأوروبية، وفقد كل فرصه في التواجد في دور الـ32 من البطولة الأوروبية وتعتبر مباراة اليوم لقاء لتحسين الصورة والخروج من كبوة النتائج السيئة.