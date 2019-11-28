رياضة | زيدان يصنع المستحيل مع ريال مدريد في 5 أسابيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصنع المستحيل مع ريال مدريد في 5 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني المستحيل مع فريقه خلال خمسة أسابيع فقط بعدما تحسن أداء الفريقه معه في المباريات الماضية في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن في مايوركا قدم ريال مدريد أسوء نسخة له هذا الموسم، ولم تكن النتيجة الأسوء لكنها كانت الأكثر ضررا لصورة الفريق حينها قال زيدان أن الفريق يفتقد لشئ ما و عليه أن يصل إلى أبعد من ذلك.

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‏ومنذ ذلك الوقت تم إعادة ترتيب كل شيء، و تم الحديث عن تغيير ممكن و كان الضغوطات أكبر على زيدان خاصة، وخرج قائد الفريق سيرجيو راموس للدفاع عن مدربه قبل نهائي إسطنبول، وفي ملعب علي سامي ضد جالطة سراي التركي حقق الفريق أول فوز له في الأبطال ليحسم هذا الثلاثاء الترشح للدور القادم.

وفي الليجا تمكن الفريق من تحقيق الفوز في جميع المباريات فقط تعادل ضد بيتيس رغم الأداء المميز، وتطور مستوى الفريق و تحسن خاصة في الدفاع.

‏وتمكن الفريق من تقديم أفضل مباراة له هذا الموسم ضد باريس سان جيرمان، ويمكن القول بأنها أفضل مباراة قدمها الفريق لدرجة أن الجماهير غادروا بإبتسامة على شفاههم بالرغم من التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وأخيرا يلعب الفريق التي يرغب بها الجميع في رؤيتها لأن زيدان وجد الوقت من أجل إعادة البناء ولقى استجابة من غرفة تغيير الملابس.