رياضة | هيرفي رينارد: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الكويت.. وهدفي الأساسي بطولة كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيرفي رينارد: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الكويت.. وهدفي الأساسي بطولة كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن خسارته فريقه في مباراة أمام منتخب الكويت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

قال رينارد في مؤتمر صحفي: "لم نظهر بالآداء المطلوب، وخلال الشوط الأول أهدرنا ثلاث انفرادات كاملة، وفي الشوط الثاني أضعنا العديد من الأهداف المحققه، لذلك الهزيمة نتيجة طبيعية لما قدمناه".

وتابع: "أنا من يتحمل مسؤولية الهزيمة لكوني المدير الفني للفريق.. أعرف أن الخسارة قاسية لكن ربما تكون بسبب دفعي ببعض اللاعبين الشباب في المواجهة".

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وأوضح: "دفعت بأربع لاعبين تحت ال20 عاماً أمام الكويت، ولدي 4 لاعبين آخرين لم يشاركوا.. ليس بالضرورة أن نفوز في جميع اللقاءات المهم أن الجميع يعرف إمكانيات وقدرات المنتخب السعودي".

وأضاف: "ما زالت أمامنا مباراتان في البطولة، وسنقاتل جاهدين للفوز بهما حتى نتأهل إلى الدور نصف النهائي".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا: "هدفي الأساسي هو أن نتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة وسأعمل جاهدا لتحقيقه".

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات؛ الكويت، البحرين، وعمان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر، والعراق، والإمارات، اليمن.