رياضة | البلدية يهزم الأوليمبي بصعوبة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يهزم الأوليمبي بصعوبة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح بلدية المحلة بقيادة مديره الفني رضا عبد العال في تحقيق الفوز الثاني على التوالي تحت قيادته على فريق الأولمبي السكندري بهدف دون مقابل أحرزه محمد عبد الله حكا في الدقيقة ٨٠ من عمر المباراة.

بدء بلدية المحلة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مؤمن جابر

خط الدفاع : محمد عبد الله حكا، إبراهيم فاضل، محمد عبد الواحد، أحمد إبراهيم

خط الوسط : محمود شهاب، كريم بدير، علاء شعبان، محمود كشلط، محمد مسعد.

خط الهجوم : عمرو مصطفى

وقد خرج كل من محمد مسعد، ومحمود كشلط، وعلاء شعبان

ونزل كل من ريفو، محمد عبد الله، باسم عيد.

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ودخل أحمد الكأس بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : هاني جمال

خط الدفاع : اسامه رجب، علاء عب. العظيم، أحمد صالح،محمد رجب

خط الوسط : عبدالله عيد، هادي انور، مروان شاهين، إسلام الفار، طه إبراهيم

خط الهجوم : محمد توفيق

وقد خرج كل من اسلام الفار، ومحمد رجب، وطه إبراهيم

ودخل كل من ستيفان اشلي، بلال زكريا، محمد رمضان

وشهدت المباراة طوال الشوط الأول انحسار اللعب وسط الملعب دون خطوره على المرمي. وفي الشوط الثاني هاجم البلدية بقوة من أجل تحقيق الفوز والذي تحقق بفضل تغييرات رضا عبد العال وتراجع الأولمبي للدفاع حفاظا على النقطة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة الثامنة ويتوقف رصيد الأولمبي عند النقطة الرابعة.

وقاد المباراة تحكيميا ك محمد معروف وساعده احمد جوهر مساعد أول، ومحمد صلاح مساعد ثان، ومحمد عزيز حكم رابع

وراقب المباراة من لجنة المسابقات عطية منسي ومن لجنة الحكام هشام صديق.