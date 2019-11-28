رياضة | خالد بدرة لـ"الخليج 365 الرياضي": الأهلي يسعى للتتويج باللقب الإفريقي بعد خسارة نهائيين والنجم الساحلي سيكون خصما صعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بدرة لـ"الخليج 365 الرياضي": الأهلي يسعى للتتويج باللقب الإفريقي بعد خسارة نهائيين والنجم الساحلي سيكون خصما صعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"دائما ما تتميز مواجهات الأندية المصرية مع الأندية التونسية بالحماس الشديد والطموحات الكبيرة"، بهذه الكلمات تحدث قائد منتخب تونس السابق ولاعب الترجي التونسي والهلال السعودي السابق " خالد بدرة" فى حديث خاص عن مواجهة النادى الأهلي لنادى النجم الساجلى ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره النجم الساحلى التونسي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء سيقام مساء غد الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت تونس وجرينتش.

وقال خالد بدرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": " مباراة ستكون قوية بين النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري هو لقاء بين فريقيين عريقيين وسنري مباراة قوية بين فريقين أبطال للبطولة من قبل فالأهلي توج 8 مرات والنجم توج من قبل ودائما ما تتسم مباريات الفريقين بالندية والقوة".

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وأضاف: " النادي الأهلي يملك لاعبين مميزين ولديه الرغبة فى التتويج بالبطولة الإفريقية هذا العام خاصة بعدما عاندت كرة القدم الفريق خلال العاميين الماضيين وخسارة لقب بطولة دوري الأبطال فى النهائي، ولكن جمهور الأهلي يدعم اللاعبين والجهاز الفنى، وأيضا النجم الساحلى العام الماضي توج بلقب البطولة العربية فريق كبير وفريق قوي ويملك قاعدة جماهيرية كبري، وبالطبع كتونسي أتمنى الإنتصار للنجم الساحلي ولكنها ستكون مباراة كبيرة بين فريقين كبار على الصعيد الإفريقي ".

وعن تولي خوان كارلوس جاريدو المدرب الإسبانى السابق للنادي الأهلي فريق النجم الساحلى، قال: " مدرب كبير ودرب أندية كبيرة ولديه تكتيكية الخاص ولكننا سنحكم عليه بعد النتائج ".

يذكر أن خالد بدرة كان أحد نجوم كرة القدم التونسية وقائدا لنسور قرطاج فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004 والتى توجت بها وحمل الكأس، ولعب فى صفوف الترجي والهلال السعودي.