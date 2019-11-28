رياضة | فاركو يتعثر أمام دكرنس في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يتعثر أمام دكرنس في موقعة مثيرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق فاركو في فخ التعادل على ملعبه، بدون أهداف، أمام فريق دكرنس، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

بدأ فاركو بقيادة أحمد عاشور المباراة بتشكيل مكون من : محمود السيد ، إسلام الفولى ، أحمد العزب ، أحمد ناصف ، حسن حمعه ، أحمد سعيد ، أحمد البحراوى ، رفعت مفتاح ، على بهيج ، إدريسا كوياتيه ، محمود عبدالله.

بينما بدأ دكرنس بقيادة أيمن الجمل المباراة بتشكيل مكون من :عمر ساجد ، عماد حلمي ، أحمد مخلوف ، محمد ريعو ، عمار محسن ، حميدة علي ، اسلام رافت ، محمد عبد المنعم ، شمس محارب ، عمر فاروق ، محمد ابو سريع.

شوط المباراة الأول شهد سيطرة متبادلة بين الفريقين وإن كانت الخطورة تميل نسبيا لفريق دكرنس الذى أضاع فرصة إحراز هدفين عن طريق عمر فاروق و شمس محارب.

الشوط الثانى شهد سيطرة كبيرة وإستحواذ على الكرة من جانب لاعبى فاركو وسط بسالة كبيرة لدفاعات دكرنس حيث غابت الخطورة عن كلا المرميين وفشل مهاجمو الفريقين فى ترجمة الفرص القليلة إلى أهداف لينتهى اللقاء بتعادل سلبى أضاف نقطة لرصيد كل فريق.

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أدار المباراة تحكيميا أحمد الغندور وعاونه كلا من أحمد بكر ، محمود عامر ، وليد فايز "حكم رابع" ، عمورة كريم مراقب المباراة.

وفى مباريات أخرى تغلب غزل المحلة بثلاثية نظيفة على ألعاب دمنهور فيما حقق المنصورة فوزا هاما على حساب بيلا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن بلدية المحلة من خطف فوز متأخر على حساب ضيفه الأوليمبى بهدف محمد حكا وتمكن كارفالا من إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط لفريق أبو قير للأسمدة أمام ضيفه مالية كفرالزيات.

الترتيب

١- فاركو ١٢ نقطة

٢- الرجاء ١٢ نقطة

٣- دكرنس ١١ نقطة

٤- غزل المحلة ١١ نقطة

٥- دمنهور ١١ نقطة

٦- أبوقير للأسمدة ٩ نقاط

٧- بلدية المحلة ٨ نقاط

٨- المنصورة ٧ نقاط

٩- الأوليمبى ٤ نقاط

١٠- الحمام ٤ نقاط

١١- بيلا ٣ نقاط

١٢- مالية كفرالزيات نقطتين