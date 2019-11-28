رياضة | قرار نهائي.. موقف مشاركة طارق حامد أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. موقف مشاركة طارق حامد أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك، الدقغ بطارق حامد ، لاعب الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال مباراة مازيمبى الكونغولى قي اطار الجولة الأولى لمبارايات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا موسم 2019/2020.

ورفض الجهاز الفنى للفارس الأبيض ربط مشاركة اللاعب بأزمته الأخيرة مع ادارة النادي واستقر على مشاركة طارق حامد أساسيًا لحاجته الفنية الى جهوده كلاعب أساسي لا غنى عنه في فريق الزمالك.

وتغيب حامد مباراة الزمالك وإنبى فى مسابقة الدورى الممتاز، التى خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبى، السبت المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الاأولى لحساب المجموعة الأولى فى دورى أبطال إفريقيا.