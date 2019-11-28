رياضة | ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم في مباراة النجم الساحلي يوم غد الجمعة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجهز فايلر المدافع ياسر إبراهيم للمشاركة أمام النجم الساحلي بديلا للمدافع رامي ربيعة بعد تعرضه لإصابة بكدمة أسفل الفخذ خلال تدريب الفريق يوم أمس، والذي أقيم على ملعب الجامعة التونسية.

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