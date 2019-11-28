رياضة | تعرف علي ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الخامسة عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الخامسة عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الجمعة الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بمواجهة قوية حيث يستضيف نادي سيلتا فيجو نظيره فريق بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب بالايدوس الدولي.

وتشهد الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز مباريات قوية حيث يحل نادي ريال مدريد ضيفا علي حساب نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بينما يستضيف نادي اتلتيكو مدريد نظيره فريق برشلونة ويواجه نادي فالنسيا نظيره فريق فياريال.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل انطلاق الجولة الخامسة عشر :

1- برشلونة 28 نقطة من 13 مباراة بعد تأجيل الكلاسيكو.

2- ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة بعد تأجيل الكلاسيكو

3- أشبيلية 27 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة.

6- ريال سوسيداد 23 نقطة.

7- خيتافي 21 نقطة.

8- غرناطة 21 نقطة.

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9- ليفانتي 20 نقطة.

10- فالنسيا 20 نقطة.

11- أوساسونا 19 نقطة.

12- فياريال 18 نقطة.

13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة.

14- بلد الوليد 17 نقطة.

15- ريال بيتيس 15 نقطة.

16- إيبار 15 نقطة.

17- ريال مايوركا 14 نقطة.

18- سيلتا فيجو 12 نقاط.

19 - إسبانيول 9 نقاط.

20 - ليجانيس 6 نقاط.