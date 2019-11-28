رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الرابعة عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الرابعة عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت القادم الموفق 30 نوفمبر الجاري مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مباريات السبت

وتبدأ أحداث الجولة بزيارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث لملعب "سان جيمس بارك" لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد، بينما يستضيف نادي ليفربول المتصدر بملعبه "أنفيلد رود" فريق برايتون.

ويستضيف تشيلسي صاحب المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بملعب "ستامفورد بريدج"، بينما يستضيف توتنهام هتسبيرز بقيادة مورينيو فريق بورنموث في ملعب توتنهام بالعاصمة لندن.

وتستكمل مباريات يوم السبت بمواجهة بيرنلي على ملعبه "تيرف مور" فريق كريستال بالاس، بينما يرتحل واتفورد صاحب المركز الأخير لملعب "سانت ماري" لمواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز قبل الأخير في قمة "القاع".

مباريات الأحد

تستأنف باقي المباريات يوم الأحد 1 ديسمبر، حيث يستقبل نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بملعبه "كينج باور" فريق إيفرتون، فيما يحل شيفيلد ضيفاً على ملعب "مولينوكس" لمواجهة نادي ولفرخامبتون واندررز.

ويحل أرسنال ضيفاً على ملعب "كارو رود" لمواجهة نوريتش سيتي، بينما يستضيف مانشستر يونايتد بمعقله "أولد ترافورد" فريق أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة 14

1- ليفربول 37 نقطة

2- ليستر سيتي 29 نقطة

3- مانشستر سيتي 28 نقطة

4- تشيلسي 26 نقطة

5- وولفرهامبتون 19 نقطة

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6- شيفيلد يونايتد 18 نقطة

7- بيرنلي 18 نقطة

8- أرسنال 18 نقطة

9- مانشستر يونايتد 17 نقطة

10- توتنهام 17 نقطة

11- بورنموث 16 نقطة

12- برايتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

15- أستون فيلا 14 نقطة

16- إيفرتون 14 نقطة

17- وست هام يونايتد 13 نقطة

18- نوريتش سيتي 10 نقاط

19- ساوثهامبتون 9 نقاط

20- واتفورد 8 نقاط.