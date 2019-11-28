رياضة | تفاصيل مران الزمالك في الكونغو.. نصيحة ميتشو للاعبيين وموقف مشاركة طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مران الزمالك في الكونغو.. نصيحة ميتشو للاعبيين وموقف مشاركة طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية للمرة الأولى عقب وصول البعثة إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بقيام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث حرص على تحميسهم قبل المواجهة الهامة أمام مازيمبي.

وشدد المدير الفني على ضرورة الفوز في هذه المباراة، نظرا لقوة المنافس على أرضه ووسط جماهيره، حيث أشار إلى اعتبار هذا اللقاء بمثابة المصالحة بيم الفريق والجماهير.

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