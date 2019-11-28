رياضة | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد استانا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد استانا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع Manchester United والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريق إف سي أستانا الكازخستاني اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء اليوم وهو في المركز الأول بترتيب المجموعة الثانية عشر برصيد 10 نقاط من 4 مواجهات خاضها وضمن الصعود للدور الستة عشر.

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ويسعى فريق مانشستر يونايتد اليوم إلى تحقيق الفوز لمواصلة استعادة الثقة مرة أخرى في الفريق بعد تعثره في مباريات الدوري الإنجليزي ومصالحة جماهيره.

كما يدخل فريق إف سي أستانا الكازخستاني اللقاء وهو في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط ويسعى لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة بعدما فقد أمله في الصعود لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.