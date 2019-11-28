رياضة | عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجهز الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي مفاجأة في التشكيلة الأساسية أمام النجم الساحلي في اللقاء المرتقب يوم غد الجمعة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
واستقر فايلر المدير الفني للأهلي على الدفع بالمهاجم النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح أمام النجم الساحلي بعدما شارك في المواجهة السابقة أمام الجونة بالدوري في مركز الجناح.
وكان فايلر قد اعتمد على مروان محسن مهاجم الأهلي في مركز المهاجم الصريح أمام الجونة إلا أن عاد للتفكير الجاد في عودة أجايي لهذا المركز أمام النجم الساحلي.
وجاء تفكير فايلر في منح أجايي فرصة العودة لمركز المهاجم الصريح بعدما ظهر بشكل جيد في المباريات التي شارك بها في نفس المركز منذ بداية الموسم.
وتقام مباراة الأهلى ضد النجم الساحلى، غدًا الجمعة، على استاد رادس، فى الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية فى دورى أبطال إفريقيا.