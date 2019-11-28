رياضة | الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة ريال مدريد في الاستفادة من لاعبه المميز والذي ظهر بشكل رائع خلال المباريات الأخيرة وتحديدا منذ بداية الموسم الجاري تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان ريال مدريد فرط في فوز كان في متناوله أمام باريس سان جيرمان عندما تعادل معه في الدقائق الأخيرة بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد جدد عقد لاعبه الأوروجوياني، الشاب فيديريكو فالفيردي، حتى 30 يونيو 2025.

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ذكرت صحيفة ماركا، أن الريال قرر الصيف الماضي تجديد عقد لاعب الوسط (21 عاماً)، الذي أصبح الآن عنصراً أساسياً بالنسبة لمدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، في خط الوسط.

وأوضحت الصحيفة أن العقد تضمن شرطاً جزائياً، بلغت قيمته 750 مليون يورو، لإبعاد أي فريق قد يحاول السعي وراء خدمات اللاعب.

وكان فالفيردي انتقل لناشئي ريال مدريد في 2016 من بينيارول.