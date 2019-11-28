اخبار الرياضه

ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على نجم يوفنتوس

0 نشر
أنس عبد الغني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وبرشلونة يتصارعان على نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019

ريال مدريد وبرشلونة

أوضحت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية عن رغبة  قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وقالت الصحيفة الاسبانية أن وريال مدريد وضعا عيناهم على النجم الدولي  الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، ووضعا كلا الثنائي سيناريو من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي.

 وأشارت تقارير الصحافة في هذا الوقت فقد كان قريباً للغاية من الانتقال لمانشستر يونايتد أو توتنهام في .

وكان ديبالا قد انضم ليوفنتوس قادماً من باليرمو عام 2015 مقابل 40 مليون يورو ولعب دوراً مهماً في محافظته على لقب في السنوات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على نجم يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا