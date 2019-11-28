شكرا لقرائتكم خبر عن بليجريني: وست هام سيواصل القتال للعب في أوروبا الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدرب مانويل بليجريني، اليوم الخميس، إن وست هام يونايتد سيواصل القتال للعب في أوروبا الموسم المقبل رغم أنه يحتل المركز 17 في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان وست هام يحتل المركز الخامس في سبتمبر الماضي قبل أن يخوض سلسلة من سبع مباريات دون انتصار من بينها خمس هزائم.

ويبتعد الفريق اللندني بثلاث نقاط فوق منطقة الهبوط، لكنه يتأخر بخمس نقاط فقط عن شيفيلد يونايتد، صاحب المركز السادس.

وقال بليجريني، الذي تولى المسؤولية في 2018، للصحفيين قبل مواجهة مستضيفه تشيلسي في الدوري، السبت المقبل: «قبلت المسؤولية لقطع خطوة إلى الأمام مع النادي بالحصول على مركز يؤهل للعب في أوروبا. هذا ما أفكر فيه وسأستمر في المحاولة لتحقيقه».

وتابع: «مر الفريق بفترات رائعة الموسم الماضي. أنهينا الموسم بشكل جيد بالحصول على عشر نقاط من أصل 12 متاحة وبدأنا هذا الموسم بشكل جيد جدا أيضا. ولذا يحدوني الأمل دائما في التحسن».

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وأضاف: «لا نحقق انتصارات حاليا لكننا نثق في قدرتنا على استعادة مستوانا ونلعب دائما بعقلية طموحة تسعى للانتصار. لو حصلنا على ثلاث نقاط أخرى ربما نتقدم للمركز السابع في الجدول».

وتزامن تراجع وست هام في جدول الترتيب مع غياب الحارس الأساسي أوكاش فابيانسكي منذ سبتمبر بسبب إصابة في الفخذ.

ويتوقع عودة الدولي البولندي أواخر الشهر المقبل ولم يخرج وست هام بشباك نظيفة منذ غيابه بينما أخفق الحارس روبرتو خيمينيز في ترك بصمة وارتكب عددا من الأخطاء لتمنى شباكه بأهداف.

وقال بليجريني: «كان فابيانسكي يحتاج فترة للتعافي بعد خضوعه لجراحة.

وتابع: «سنرى ما الذي سيقوله الأطباء. موعد عودته المبدئي كان في عيد الميلاد، لكن لا يمكننا الكشف عن موعد نهائي».

وأكد أن ثنائي الوسط جاك ويلشير ومانويل لانتسيني سيواصل الغياب بسبب الإصابة، بينما عاد المدافع ونستون ريد إلى المنافسات مع فريق تحت 23 عاما في النادي.