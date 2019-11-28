شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحرك ضد العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ضد العنصرية في الملاعب، بعدما تعرض لإساءة عنصرية من جماهير سلافيا براج التشيكي خلال مواجهة الفريقين أمس في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال لوكاكو- في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا» اليوم /الخميس/- «إن الاستاد بأكمله كان يردد هتافات عنصرية.. اليويفا الآن عليه القيام بشيء ما بشأن هذا السلوك، لأن الأمور في الملاعب تسير بشكل غير صحيح».

وأوضح أنه تعرض للإساءة مرتين خلال الفوز على سلافيا براج بثلاثة أهداف مقابل هدف، لافتا إلى أنه في عام 2019 أصبح هناك الكثير من اللاعبين بجنسيات مختلفة بفرقهم.

وكان لوكاكو قد أعرب أيضا في سبتمبر الماضي عن أمله باتخاذ اتحادات كرة القدم بجميع أنحاء العالم رفد فعل قوي على كافة حالات التمييز العنصري، وذلك عقب تعرضه لإساءة عنصرية في مباراة إنتر ميلان أمام كالياري بالدوري الإيطالي.