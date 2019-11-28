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قطبي الكرة الإسبانية يستهدفان التعاقد مع نجم يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

أوضحت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية عن رغبة  قطبي الكرة الإسبانية وبرشلونة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقالت الصحيفة الاسبانية أن وريال مدريد وضعا عيناهم على النجم الدولي  الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، ووضعا كلا الثنائي سيناريو من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير الصحافة في هذا الوقت فقد كان قريباً للغاية من الانتقال لمانشستر يونايتد أو توتنهام في .

وكان ديبالا قد انضم ليوفنتوس قادماً من باليرمو عام 2015 مقابل 40 مليون يورو ولعب دوراً مهماً في محافظته على لقب في السنوات الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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