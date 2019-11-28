قطبي الكرة الإسبانية يستهدفان التعاقد مع نجم يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

أوضحت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية عن رغبة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقالت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة وريال مدريد وضعا عيناهم على النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، ووضعا كلا الثنائي سيناريو من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي.

وأشارت تقارير الصحافة في هذا الوقت فقد كان قريباً للغاية من الانتقال لمانشستر يونايتد أو توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وكان ديبالا قد انضم ليوفنتوس قادماً من باليرمو عام 2015 مقابل 40 مليون يورو ولعب دوراً مهماً في محافظته على لقب الدوري الإيطالي في السنوات الماضية.