شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي في ديربى الطلائع والإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء متسوي الشوط الأول ضعيف من الفريقين ، ولم تكن هناك أي خطورة علي المرميين، فيما وقعت مشادة بين عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي ، بسبب كرة مشتركة بينهما في منتصف الشوط. بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير خط الوسط: أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو عماد Advertisements خط الهجوم: عمرو جمال، علي الفيل فيما جاء تشكيل الإنتاج الحربي وفقا لاختيارات مختار مختار، المدير الفني للفريق كالتالي : حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد مجدي، محمد بازوكا، محمود البدري، أحمد شديد خط الوسط: محمد فييرا، مصطفى الجمل، محمود عادل، موسى دياورا خط الهجوم: باسم مرسي، علاء سلام ويحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

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