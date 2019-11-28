شكرا لقرائتكم "اتعلم التسليم والاستلام".. تفاصيل محاضرة ميتشو للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما واصل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية المقامة حاليا في الكونغو.
ويتواجد الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا بجوار ناديى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
كانت هذه تفاصيل خبر "اتعلم التسليم والاستلام".. تفاصيل محاضرة ميتشو للاعبى الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.