شكرا لقرائتكم "اتعلم التسليم والاستلام".. تفاصيل محاضرة ميتشو للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قسم الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، لاعبي الفريق الأبيض إلى ثنائيات لتدريبهم على مهارات الاستلام والتسلم للكرة، خلال المران المقام حاليا في مدينة لوبومباشي الكونغولية، استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

فيما واصل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية المقامة حاليا في الكونغو.

ويتواجد الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا بجوار ناديى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.