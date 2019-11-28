شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. عضلة السمانة تعجل برحيل صالح جمعه فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل صالح جمعه لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي بعد وصول العلاقة بين اللاعب والمدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى طريق مسدود وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النجم الساحلي ضد الأهلي



ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراته ضد النجم الساحلي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن اللاعب الدولي الشاب غاب عن تدريبات المستبعدين في الأهلي بداعي الإصابة وشعوره بإجهاد في عضلة السمانة.

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النجم الساحلي ضد الأهلي



وأضاف المصدر أن رينيه فايلر أبلغ إدارة النادي الأهلي عدم حاجته إلى خدمات اللاعب بعدما منحه أكثر من فرصة للانتظام في التدريبات وتقديم مدلول يعطي انطباعاً مغايراً عما كان عليه اللاعب خلال الفترة الماضية.

ومنذ تولي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المهمة رسمياً ويستبعد صالح جمعه من حساباته بسبب عدم التزام اللاعب سواء في التدريبات أو عدم السهر ما جعل المدرب يفقد الثقة بالرغم من مطالبته مراراً بالاعتماد على اللاعب من بعض الأصوات داخل القلعة الحمراء.

النجم الساحلي ضد الأهلي



النجم الساحلي ضد الأهلي، وطلب صالح جمعه من الجهاز الفني للفريق عدم حضور تدريبات اللاعبين المستبعدين التي قادها خلال اليومين الماضيين سامي قمصان المدرب المساعد بسبب شعوره بإجهاد في عضلة السمانة.

النجم الساحلي ضد الأهلي، واستبعد رينيه فايلر صالح جمعه من حساباته في رحلة تونس الحالية بسبب عدم التزامه وتقديمه المستوى المأمول في التدريبات للاعتماد عليه في المباريات.