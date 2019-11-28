شكرا لقرائتكم مدرب العراق: لن أعتمد على العاطفة في اختيار التشكيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، أنه لم يحسم بعد تشكيلته التي سيخوض بها مباراته المرتقبة أمام الإمارات وأنه يركز دائما على اختيار التشكيلة التي ترغب في تحقيق الفوز وتستطيع تحقيقه، وهو ما ينطبق على مباراة الغد أيضا بغض النظر عن اختياراته في المباراة الأولى أمام قطر ببطولة كأس الخليج.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي يوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24). وكان المنتخب العراقي استهل مسيرته في البطولة بالفوز الثمين 2 - 1 على نظيره القطري في المباراة الافتتاحية.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي لفريقه الخميس قبل المباراة: "في المؤتمر الصحافي السابق قلت إنني أتوقع الكثير ولا أتوقع شيئا. هذه هي كرة القدم وأرجو أن يكون اللاعبون تلقوا الرسالة. المنتخب القطري قدم أداء جيدا في بداية مباراتنا الأولى وعرفنا أنه يجب أن تكون أقدامنا على الأرض وأن نبذل قصارى جهدنا، لا يهم ما تسفر عنه المباراة من نتيجة والمهم أن يستفيد اللاعبون من المباراة. أثق في فريقي وأدينا بشكل جيد في الفترة الماضية ونأمل أن يتكرر هذا غدا".

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وعن نظرته الآن للدوري العراقي بعدما تغلب على قطر بتشكيلة تعتمد بشكل أساسي على لاعبي الدوري ، وقال كاتانيتش: "رأيي لم يتغير. الدوري العراقي توقف الآن وليس لدي ما أقوله. لن أكون سعيدا إلا إذا وصلنا لهدفنا وهو هدف سري بيني وبين اللاعبين ولكنني سأكون سعيدا أيضا إذا قدم اللاعبون أداء جيدا أمام الإمارات. علينا أن نحسن مستوانا".

وعن التشكيلة في مباراة الغد وهل سيدفع بنفس التشكيلة الشابة أم أنه سيعيد اللاعبين الكبار بعد انضمامهم وحصولهم على قدر من الراحة، قال كاتانيتش: "سنرى غدا. سأختار تشكيلتي بعد مران اليوم. أهم ما أريده هو الدفع بتشكيلة ترغب في الفوز وتسعى لهذا".

وعما إذا كانت مباراة الغد ستكون مباراة عاطفية لارتباطه سابقا بالإمارات وأنه سيسعى لإثبات شيء أمام المنتخب الإماراتي ردا على الإقالة، قال كاتانيتش: "لا ولكنني أقول إنني استمتعت بالفترة التي قضيتها مع المنتخب الإماراتي وتعاملت فيها مع شخصيات عديدة مميزة مثل محمد خلفان الرميثي. ولكن الإعلام في كل مكان هو نفسه حيث يدعمك في مرحلة الانتصارات ثم يسحب دعمه مع أي كبوة. ليس لدي ما أثبته للإمارات. لن أكون من يلعب داخل المستطيل الأخضر".