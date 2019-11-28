شكرا لقرائتكم أبراهام يأمل التعافي سريعاً بعد إصابته أمام فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي أن تثبت الفحوص الطبية عدم تعرضه لأي إصابة خطيرة في الفخذ بعد خروجه على المحفة خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع فالنسيا الإسباني، مساء الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقال أبراهام للموقع الرسمي لتشيلسي "الوضع أفضل كثيرا عما كان عليه في البداية".

وأضاف "في البداية كنت أخشى السيناريو الأسوأ ، لكني تمكنت من السير لذا أتمنى ألا أغيب لفترة طويلة، سأخضع لفحوص طبية الخميس وأتمنى أن تكون مجرد كدمة".

وسجل أبراهام 12 هدفا لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي هذا الموسم ويأمل مدربه فرانك لامبارد ألا يغيب لفترة طويلة.