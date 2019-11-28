شكرا لقرائتكم فان مارفيك: نسعى للفوز على العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم أن فريقه سيخوض مباراته المرتقبة أمام المنتخب العراقي برغبة أكيدة في الفوز ولن يلجأ للتحفظ من أجل الخروج بنقطة التعادل، مشيرا إلى أن الفريق يسعى دائما للفوز في جميع مبارياته.

ويلتقي المنتخب الإماراتي نظيره العراقي يوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24).

وكان المنتخب الإماراتي استهل مسيرته في البطولة بالفوز الكبير 3 - صفر على نظيره اليمني.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحافي لفريقه الخميس قبل المباراة: "ليس هناك إعداد بالمعنى المفهوم لوجود يومين فقط بين كل مباراتين متتاليتين ولكننا تأهبنا بدنيا قبل البطولة واكتفينا بتدريبات استشفائية واجتماعات مع اللاعبين بعد المباراة الأولى نظرا لقصر الفترة بين المباراتين".

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وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى للهجوم والفوز في المباراة أمام العراق أم أنه سيسعى أكثر لتجنب الهزيمة، قال فان مارفيك: "سنبدأ المباراة القادمة بهدف الفوز ولا شيء آخر. نتدرب يوميا خلال المعسكرات ونسعى لترك بصمة خاصة بنا وأتطلع وأحرص على الناحية الهجومية ولكننا نحتاج أحيانا للتراجع طبقا لمقتضيات المباراة. نحتاج لبعض الوقت من أجل إعداد فريقنا بالشكل الأمثل لتقديم الأداء الذي نريده".

وأشار: "ما يهمني الآن هو مباراتنا أمام المنتخب العراقي القوي بدنيا وذهنيا. خضت من قبل أكثر من مباراة أمام هذا الفريق عندما كنت مدربا للمنتخب السعودي وأعلم مدى قوته، وسنحاول تقديم مباراة قوية أمامه".

وعن التغير في الموقف بشأن المشاركة وما إذا كان أثر على الفريق واستعداداته، قال فان مارفيك: "لا يهم ما الذي حدث من أجل اتخاذ القرار بالمشاركة والمهم أننا اتخذنا قرار التواجد في البطولة المهمة، وقلت من قبل إنني علمت بقرار المشاركة في اليوم الذي خاض فيه فريقي مباراة فيتنام بتصفيات كأس العالم".

وعن تراجع مستوى المنتخب الإماراتي وما أعده للبطولة الحالية: قال: "بدأنا بالفعل العمل من أجل إعداد الفريق منذ فترة ولكننا نحتاج إلى وقت. ونسعى لتقديم بطولة قوية".