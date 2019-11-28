شكرا لقرائتكم وفاة الهولندي فيربيك مدرب عمان السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الهولندي، بيم فيربيك، مدرب منتخبي عمان والمغرب الأولمبي سابقاً، عن 63 عاماً بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن فريقه السابق سبارتا روتردام الهولندي يوم الخميس.

وكتب النادي في موقعه الرسمي عن عضو مجلس إدارته "تلقى سبارتا روتردام رسالة حزينة، مفادها أن بيم فيربيك توفي عن عمر يناهز 63 عاماً".

وكان فيربيك ترك منصبه مطلع العام الحالي مع المنتخب العماني الذي قاده للقب خليجي 23 بالكويت عام 2017 لأسباب صحية، وهو خاض العديد من التجارب في أستراليا، كوريا الجنوبية، الإمارات، ألمانيا والمغرب.

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وأمضى فيربيك كامل مسيرته كلاعب مع نادي سبارتا روتردام، لكنه اعتزل بعمر الخامسة والعشرين. وبعد إشرافه على عدة أندية هولندية بينها فيينورد العريق، عمل مساعداً لمواطنه غوس هيدينك مع منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2002 عندما حقق "محاربو تايغوك" أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في كأس العالم بحلولهم في المركز الرابع على أرضهم. كما عمل مساعداً لمواطنه الآخر ديك إدفوكات في كأس العالم 2006 مع المنتخب الكوري الجنوبي. وبعد إشرافه كمدرب أصيل مع المنتخب الكوري الجنوبي، قاده إلى المركز الثالث في كأس آسيا 2007 قبل أن يستقيل من منصبه.

بعدها قاد أستراليا إلى مونديال 2010، ثم عمل مديراً تقنياً في الاتحاد المغربي فأحرز فضية كأس إفريقيا تحت 23 سنة عام 2011 متفوقاً على الجزائر ثم مصر في نصف النهائي، ليبلغ معه أولمبياد 2012 في لندن حيث لم يحقق نجاحاً.

وتعاقد مع منتخب عمان في 2016 بعد فشل التأهل إلى مونديال 2018، وتحت إشرافه أحرز كأس الخليج في الكويت عام 2017 لينال أول لقب له على صعيد المنتخبات. وبعد الخروج من الأدوار الإقصائية أمام إيران في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أعلن انتهاء مسيرته كمدرب "لظروف خاصة".