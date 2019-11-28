شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي ، بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما حاليا بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة علي استاد جهاز الرياضة العسكرى.

جاء متسوي الشوط الأول ضعيف من الفريقين ، ولم تكن هناك أي خطورة علي المرميين، فيما وقعت مشادة بين عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي ، بسبب كرة مشتركة بينهما في منتصف الشوط.

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير

خط الوسط: أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو عماد

خط الهجوم: عمرو جمال، علي الفيل

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فيما جاء تشكيل الإنتاج الحربي وفقا لاختيارات مختار مختار، المدير الفني للفريق كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد مجدي، محمد بازوكا، محمود البدري، أحمد شديد

خط الوسط: محمد فييرا، مصطفى الجمل، محمود عادل، موسى دياورا

خط الهجوم: باسم مرسي، علاء سلام

ويحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.