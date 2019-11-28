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وليد العطار يطير الي تونس لحضور اجتماعات شمال افريقيا ويعود الاحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يطير وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الي تونس غدا استعدادا لحضور اجتماعات اتحاد شمال افريقيا الاحد المقبل .

 

ويعود العطار الي القاهرة الاحد المقبل لحضور اجتماع اتحاد الكرة المحدد له مساء نفس اليوم .

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وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأحد المقبل موعدا لإجتماع اللجنة بشكل رسمى بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.

 

وتناقش اللجنة خلال الإجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة وأبرزها برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وموعد مباراة السوبر المحلى وغيرها من الملفات.

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