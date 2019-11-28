المصرى يهنئ الشعب الموريتانى بذكرى الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى على تويتر الشعب الموريتانى بمناسبة ذكرى استقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسى. وكتبت صفحة المصرى، "تهانينا للشعب الموريتانى الشقيق بمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي والتي تصادف تاريخ 28 نوفمبر عام 1960. إنه لمن دواعى سرورنا أن يتزامن تواجد النادي المصري لأول مرة في موريتانيا مع هذه المناسبة العزيزة، كل عام وأنتم بخير"

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