اخبار الرياضه

اجتماع بين بعثة الزمالك ومنسق لقاء مازيمبى فى أول مران بالكونغو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين بعثة الزمالك ومنسق لقاء مازيمبى فى أول مران بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تواجد الملغاشى هيللى زافينيمانجا المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبى، فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى ملعب التدريب وهو الملعب الرئيسى للفريق الكونغولى خلال أول مران للزمالك فى الكونغو للاطمئنان على البعثة البيضاء والتأكد من عدم وجود أية أزمات لدى البعثة وجاء تواجد منسق اللقاء بجانب مدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم الخميس.

Advertisements

واتفق مسؤولو الزمالك مع مسؤولى مازيمبى فى حضور منسق المباراة على أن يؤدي الفريق الأبيض مرانه غدا على ملعب اللقاء أيضا لمدة ساعة واحدة استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، بعد غد السبت، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك حاليا مرانه الأول على ملعب المباراة بعد وصوله اليوم إلى الكونغو وجاء لقاء منسق المباراة مع الثنائى هانى زاده وحمادة أنور عضوى مجلس الزمالك قبل المران المقام خلال الوقت الحالى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين بعثة الزمالك ومنسق لقاء مازيمبى فى أول مران بالكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا