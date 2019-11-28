شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين بعثة الزمالك ومنسق لقاء مازيمبى فى أول مران بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تواجد الملغاشى هيللى زافينيمانجا المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبى، فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى ملعب التدريب وهو الملعب الرئيسى للفريق الكونغولى خلال أول مران للزمالك فى الكونغو للاطمئنان على البعثة البيضاء والتأكد من عدم وجود أية أزمات لدى البعثة وجاء تواجد منسق اللقاء بجانب مدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم الخميس.
واتفق مسؤولو الزمالك مع مسؤولى مازيمبى فى حضور منسق المباراة على أن يؤدي الفريق الأبيض مرانه غدا على ملعب اللقاء أيضا لمدة ساعة واحدة استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، بعد غد السبت، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الزمالك حاليا مرانه الأول على ملعب المباراة بعد وصوله اليوم إلى الكونغو وجاء لقاء منسق المباراة مع الثنائى هانى زاده وحمادة أنور عضوى مجلس الزمالك قبل المران المقام خلال الوقت الحالى.
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