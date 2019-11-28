شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين عمرو جمال والبدري في مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مشادة بين عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي ، بسبب كرة مشتركة بينهما في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة علي استاد جهاز الرياضة العسكرى. بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: إسلام سري، عاصم صلاح، أحمد علاء، أحمد سمير خط الوسط: أحمد كابوريا، كريم طارق، فرنك ستيفن، عمرو عماد خط الهجوم: عمرو جمال، علي الفيل فيما جاء تشكيل الإنتاج الحربي وفقا لاختيارات مختار مختار، المدير الفني للفريق كالتالي : Advertisements حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد مجدي، محمد بازوكا، محمود البدري، أحمد شديد خط الوسط: محمد فييرا، مصطفى الجمل، محمود عادل، موسى دياورا خط الهجوم: باسم مرسي، علاء سلام ويحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

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