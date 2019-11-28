شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يتدخل لاحتواء أزمة لاعبى الشمس ويستدعى إدارى الفريق والان مع تفاصيل الخبر
واستدعي وليد العطار يوسف السيد إدارى نادي الشمس للتحقيق فى الواقعة ومطالبته بسداد مستحقات اللاعبين، خاصة أن عقودهم سارية مع النادى واللائحة تمنحهم الحق فى اللجوء للجبلاية ضد ناديهم بعد تأخر المستحقات.
وكان نادى الشمس قد طرد الـ16 لاعبا من مسكنهم أمس بمقر النادى بعدما طالبوا بمستحقاتهم المتأخرة وهى قيمة 3 أشهر من العقد، بجانب مكافآت الفوز فى مباريات القسم الثالث، وهو ما رفضه مسئولو النادى وعرضوا صرف مكافآت 3 مباريات فقط وهو ما رفضه اللاعبون.
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