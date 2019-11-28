ميتشو يقسم لاعبى الزمالك لـ"ثنائيات" وطارق حامد خارج المران الجماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات للتدريب على مهارات الاستلام والتسلم للكرة، وذلك خلال المران المقام حاليا في مدينة لوبومباشي الكونغولية، استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستجمع بينهما بعد غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
فيما واصل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية المقامة حاليا في الكونغو.
ويتواجد الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا بجوار ناديى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
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