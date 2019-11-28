- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الثانية لبطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة بطولة العالم لرجال تنس الطاولة عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية من مجموعات البطولة ، و التى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل بالصين .
وتضم المجموعة الثانية لاعبى منتخبات الولايات المتحدة ، وكوريا ، ويمثل مصر فى البطولة اللاعب عمر عصر فقط
يذكر ان الجمعية العمومية لاتحاد الطاولة تقام يوم 6 ديسمبر لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى و تعديل لائحة النظام الاساسى للاتحاد.
قرعة بطولة العالم لتنس الطاولة
كانت هذه تفاصيل خبر مصر فى المجموعة الثانية لبطولة العالم لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.