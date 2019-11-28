شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الثانية لبطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة بطولة العالم لرجال تنس الطاولة عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية من مجموعات البطولة ، و التى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل بالصين .

وتضم المجموعة الثانية لاعبى منتخبات الولايات المتحدة ، وكوريا ، ويمثل مصر فى البطولة اللاعب عمر عصر فقط

يذكر ان الجمعية العمومية لاتحاد الطاولة تقام يوم 6 ديسمبر لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى و تعديل لائحة النظام الاساسى للاتحاد.