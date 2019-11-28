شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يقود محمد صلاح منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل المنتخب الأولمبى ، بقيادة شوقى غريب، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما فاز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة على حساب كوت ديفوار، ليبدأ الجهاز الفنى للفراعنة التفكير فى برنامج الإعداد للبطولة الكبرى التى تنطلق يوم 21 يوليو 2020 ، وإمكانية الاستعانة ببعض اللاعبين الكبار لدعم المنتخب.

س: ماذا تقول لائحة الأولمبياد بشأن قوائم اللاعبين؟

ج: تنص اللائحة على أحقية كل منتخب فى قيد 18 لاعبا فى قائمته، بينهم 3 لاعبين كبار تخطوا حاجز الـ23 عاما، مع سفر 4 لاعبين احتياطيين مع البعثة تحسبا لقيد أى منهم قبل أول مباراة بـ24 ساعة فى حال الإصابة.

س: ما موقف محمد صلاح من المشاركة فى الأولمبياد؟

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ج: أحمد شوبير مقدم البرامج بقناة اون سبورت قال إن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى أبلغه بترحيبه بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو 2020.

س: وماذا عن موقف شوقى غريب؟

ج: شوقى غريب أعلن أن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مع المنتخب الأوليمبى فى طوكيو تتوقف على رغبة اللاعب نفسه، وهل هو يريد المشاركة فى هذه البطولة أم لا، موضحاً أنه يتمنى أن ينضم صلاح للمنتخب، مشددا على أن محمد صلاح فخر للكرة المصرية وأحد أفضل 5 لاعبين فى العالم، ومشاركته مع المنتخب الأولمبى تزيد من قوة الفراعنة الصغار، لاسيما أن عصر التمثيل المشرف قد انتهى وهدفنا الفوز بميدالية أولمبية.

س: متى يحسم شوقى غريب الأمر بشكل نهائى؟

ج: تتضح الصورة النهائية بشأن القائمة واختيارات اللاعبين فى شهر يونيو المقبل، خاصة أن البطولة تنطلق فى 21 يوليو 2020.